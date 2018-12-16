info@dostup-zabor.ru
Мытищи, ул.К.Маркса, 4б, ежедневно с 09.00 до 21.00
+7(958)111-87-61
Вызвать замерщика
+7(499)404-26-63
Заказать звонок
Рассчитать из профнастила
Рассчитать из штакетника
Рассчитать рабицу
МЕНЮ

Заборы под ключ

без предоплаты и бесплатным замером

    Оставьте заявку прямо сейчас и узнайте точную стоимость уже через 5 минут

    Введите свой телефон:
    Заборы под ключ в Москве
    В срок

    Сроки и санкции за срывы сроков прописаны в договоре.

    Без риска

    Работаем без предоплаты. Вы платите после строительства.

    Срок службы от 20 лет

    Благодаря сертифицированным материалам ГОСТ 24045-2016 и правильному монтажу опытными бригадами

    КАТАЛОГ ЗАБОРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

    Компания «Доступные заборы» занимается изготовлением и установкой заборов любой сложности. Мы предлагаем качественные ограждения. Долговечность, приемлемая цена, короткие сроки — вот главные преимущества нашей фирмы. Мы всегда поможем Вам подобрать именно ту конструкцию, которая Вам необходима, а внешний вид будет Вас радовать долгие годы.

    забор из профнастила с откатными воротами
    ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
    ЗАКАЗАТЬ
    Забор из металлического штакетника
    ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАКЕТНИКА
    ЗАКАЗАТЬ
    забор из рабицы в секциях
    ЗАБОРЫ ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ
    ЗАКАЗАТЬ
    3д забор
    3d ЗАБОРЫ
    ЗАКАЗАТЬ
    Забор из деревянного штакетника
    ЗАБОРЫ ИЗ ДЕРЕВА
    ЗАКАЗАТЬ
    Забор сварной из поликарбоната
    ЗАБОРЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
    ЗАКАЗАТЬ
    забор секционный
    ЗАБОРЫ СЕКЦИОННЫЕ
    ЗАКАЗАТЬ
    забор с автоматикой
    ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
    ЗАКАЗАТЬ
    Забор из профнастила на ленточном фундаменте
    ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
    ЗАКАЗАТЬ
    забор из одностороннего профнастила
    КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ
    ЗАКАЗАТЬ

    Выполненные работы с отзывами

    Из профнастилаИз металлического штакетника3dДеревянныеИз сетки рабицыСекционные

    Все заборы Заборы за 2020 год

    География строительства заборов

    Цены

      Купить забор из профнастилаСтроительство заборов из евроштакетникаНедорогие заборы из сетки-рабицыСекционные заборы с установкой Заборы деревянные под ключУстановка 3D заборов
    h-1,5мот 2150 рублейот 2325 рублейот 900 рублейот 2550 рублейот 1270 рублейот 1207 рублей
    h-1,8мот 2315 рублейот 2505 рублейот 950 рублейот 2650 рублейот 1280 рублейот 1253 рублей
    h-2мот 2420 рублейот 2620 рублейот 1000 рублейот 2700 рублейот 1300 рублейот 1367 рублей
    h-2,2мот 3010 рублей
    h-2,5мот 3050 рубот 3325 рубот 1590 руб
    h-3мот 4375 рубот 4300 руб

    калькулятор онлайн

    ? Введите длину забора
    Выберите высоту забора
    Выберите тип покрытия Выберите тип забора ?
    Выберите толщину листа Выберите зазор между штакетником ?
    Выберите количество ворот
    Выберите ширину ворот, м
    Выберите количество калиток
    Стоимость забора
    0 руб.
    Скидка за объем
    0 руб.
    Итоговая стоимость
    0 руб.
    Работы и материалы Ед.изм. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб
    Забор из профнастила ; выс. Н-; 2 лаги;
    		пог.м 0 0
    Забор из металлического штакетника ; выс. Н-; 2 лаги; зазор см;
    		пог.м 0 0
    Забор из сетки-рабицы с ; выс. Н-; 2 лаги;
    		пог.м 0 0
    Каркас ворот x м
    		 ед. 0 0
    Каркас калитки 1хм
    		 ед. 0 0
    Доставка (с учетом выезда и погрузочно-разгрузочных работ)
    		 0
    Скидка за объем
    		 0
    итого: 0 руб
    Строительство без предоплаты
    Строительство без предоплаты
    Саморезы в цвет профнастила в подарок
    П-образная планка на забор*
    Кованая лавочка в подарок*
    Строительство без предоплаты
    Саморезы в цвет евроштакетника в подарок
    Кованая лавочка в подарок
    Строительство без предоплаты
    Строительство без предоплаты без протяжки
    Строительство без предоплаты
    Бесплатный замер при заключении договора
    Бесплатная аренда генератор для сварочных работ
    *Более точную информацию уточняйте у специалиста по телефону
    Получить точный расчет по телефону
    ?
    Типы покрытия
    Лицевая сторона Внутренняя сторона
    с односторонним покрытием
    с двухсторонним покрытием
    с оцинкованным покрытием
    ?
    Типы покрытия
    Лицевая сторона Внутренняя сторона
    с односторонним покрытием
    с двухсторонним покрытием
    Устанавливаем заборы в Московской области в следующих районах:

    для частного домадля коттеджадля дачидачныедля клумбдля садаиз профнастилаиз профлистаиз металлопрофиляметаллопрофильфотодля домадекоративныесвоими рукамикрасивыекартинкирисунокоригинальныедизайндеревянныеиз дереваиз досокиз горбыляиз евроштакетникаштакетникметаллическиекованыежелезныеиз металлаиз профильной трубыиз профиляхолодной ковкижалюзииз поликарбонатадля палисадникаиз дпкиз камнягоризонтальныеи воротаиз кирпичаи ограждениягранд лайниз сеткииз рабицырабицаиз габионовмежду соседямипластиковые

    Показать все
    Свернуть
    Рассчитайте стоимость ограждения
    на сайте или свяжитесь с нашим менеджером
    Калькулятор забора
    Стоимость под ключ
    Позвоните по номеру:
    или оставьте Ваш телефон и мы Вам перезвоним

      Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.