Мытищи, ул.К.Маркса, 4б, ежедневно с 09.00 до 21.00
Заборы под ключ
без предоплаты и бесплатным замером
В срок
Сроки и санкции за срывы сроков прописаны в договоре.
Без риска
Работаем без предоплаты. Вы платите после строительства.
Срок службы от 20 лет
Благодаря сертифицированным материалам ГОСТ 24045-2016 и правильному монтажу опытными бригадами
КАТАЛОГ ЗАБОРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Компания «Доступные заборы» занимается изготовлением и установкой заборов любой сложности. Мы предлагаем качественные ограждения. Долговечность, приемлемая цена, короткие сроки — вот главные преимущества нашей фирмы. Мы всегда поможем Вам подобрать именно ту конструкцию, которая Вам необходима, а внешний вид будет Вас радовать долгие годы.
Выполненные работы с отзывами
Из профнастилаИз металлического штакетника3dДеревянныеИз сетки рабицыСекционные
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Типы покрытия
|Лицевая сторона
|Внутренняя сторона
|с односторонним покрытием
|с двухсторонним покрытием
|с оцинкованным покрытием
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Типы покрытия
|Лицевая сторона
|Внутренняя сторона
|с односторонним покрытием
|с двухсторонним покрытием
Устанавливаем заборы в Московской области в следующих районах:
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